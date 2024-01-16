نشر الثلاثاء ، 16 يناير / كانون الثاني 2024

(CNN) -- أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" في بيان أن سجنًا يضم سجناء من عناصر "داعش" في شمال شرق سوريا تعرض لهجوم صاروخي صباح الثلاثاء، مما أدى إلى محاولة هروب السجناء.

وبحسب البيان، فإن الهجوم الصاروخي أصاب سجن الصناعة التابع لقوات سوريا الديمقراطية في مدينة الحسكة عند الساعة 7:30 صباحاً بالتوقيت المحلي، ما أدى إلى وقوع إصابات طفيفة في صفوف المعتقلين.

قالت قوات سوريا الديمقراطية إن العشرات من معتقلي داعش حاولوا الفرار من السجن بعد التفجير، مضيفة أنها "أحبطت" المحاولة.

وأضاف البيان أن الضربة استهدفت قسمًا من السجن يُعرف باسم "أشبال الخلافة"، وهم أطفال تم تدريبهم ليكونوا مقاتلين في التنظيم.

وقال متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية لشبكة CNN إنه ليس لديهم أي معلومات عن مرتكب الضربة.