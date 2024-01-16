"المسألة مفهومة".. ضاحي خلفان ينتقد سياسة بايدن مع الحوثيين في اليمن

(CNN) -- انتقد نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، طريقة تعامل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع الحوثيين في اليمن وذلك بعد التوترات بين الجماعة وواشنطن خلال الأيام الماضية.

وقال خلفان عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "منذ تولي الرئيس بايدن دفة الرئاسة في أمريكا لم يعد الإنسان يفهم ماذا يريد هذا الرجل".

وأردف نائب رئيس شرطة دبي قائلا: "كان الحوثيون في قائمة الارهاب.. اخرجهم منها بايدن...والآن أعادهم.. وبلغهم بالأهداف التي سيرميها...عجيبة !!!"، حسب قوله.

وكان قد قال خلفان في تدوينة سابقة: "من زمان كان الحوثي يعترض السفن في المياه الدولية وأمريكا تغض الطرف عنه.. الآن تحركت لنقل أنظار الناس إلى اليمن بعيدا عن غزة... المسألة مفهومة !!"، على حد تعبيره.