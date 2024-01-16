(CNN) -- أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الإثنين، خروج إحدى فرقه العسكرية من قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن الفرقة 36 التي تضم سرايا مدرعة وهندسة ومشاة انسحبت من قطاع غزة بعد 80 يوما. وقال الجيش الإسرائيلي إن الفرقة عملت في مناطق الزيتون والشاطئ والشجاعية والرمال والمخيمات المركزية.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي على أسئلة شبكة CNN حول ما إذا كان الانسحاب مؤقتا وما سببه وعدد القوات المشاركة فيه.

ومع ذلك فإن الانسحاب هو أهم إشارة حتى الآن على التحول إلى مرحلة جديدة من القتال الذي وعد به بعض المسؤولين الإسرائيليين في الأيام الأخيرة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الاثنين، إن "مرحلة المناورات المكثفة" للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ستنتهي في المنطقة الشمالية من القطاع وستنتهي "قريبا" أيضا في جنوب غزة.

وقال غالانت إن الجيش الإسرائيلي يعمل الآن على "القضاء على جيوب المقاومة" في شمال غزة، مضيفًا: "سنحقق ذلك من خلال الدوريات والغارات الجوية والعمليات الخاصة والأنشطة الإضافية".

وأكد غالانت في بيان تلفزيوني أن الخطة الأصلية بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر قدرت أن "مرحلة المناورة المكثفة" للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ستستمر لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا.

ومع ذلك، حذر أيضًا من أن الجيش الإسرائيلي يحدد عملياته "بما يتوافق مع الواقع على الأرض" و"بما يتوافق مع معلوماتنا الاستخبارية".

وقال غالانت: "في المنطقة الشمالية من قطاع غزة ستنتهي هذه المرحلة. في جنوب غزة سنحقق هذا الإنجاز وسينتهي قريباً، وفي كلا المكانين، ستأتي اللحظة التي سننتقل فيها إلى المرحلة التالية".

وقال أيضا إن إسرائيل ستواصل بذل "كل جهد ممكن" لإعادة الرهائن الذين لا يزالون لدى "حماس".