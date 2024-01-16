(CNN) -- أعلن "الحرس الثوري" الإيراني، في وقت متأخر من يوم الاثنين، أنه أطلق صواريخ باليستية على قواعد "الجماعات الإرهابية المناهضة لإيران في الأراضي السورية المحتلة"، التي شاركت في التفجيرات المزدوجة في مدينة كرمان خلال حفل تأبين لقائد "فيلق القدس" قاسم سليماني، الذي خلف عشرات القتلى والجرحى.

وقال "الحرس الثوري"، في بيان: "ردا على الجرائم الأخيرة التي ارتكبتها الجماعات الإرهابية وقتلها غير العادل لمواطنينا في كرمان، قام الحرس الثوري بتحديد وتدمير عدد من القادة والعناصر الإرهابية الرئيسية، وخاصة داعش، في الأراضي المحتلة في سوريا بإطلاق عدد من الصواريخ الباليستية".

وجاء البيان في وقت لاحق لإعلان "الحرس الثوري" أنه إطلاقه صواريخ باليستية على "مراكز تجسس وتجمع للجماعات الإرهابية المناهضة لإيران" في إقليم كردستان العراق.