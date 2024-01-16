رئيس وزراء قطر يُعلق على الضربات الأمريكية-البريطانية ضد الحوثيين

(CNN) -- حذر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني الثلاثاء من أن الضربات ضد الحوثيين في اليمن لن تؤدي إلا إلى المزيد من التصعيد في المنطقة.

في حديثه في المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس، قال آل ثاني أن الضربات الأخيرة بقيادة الولايات المتحدة لن تحل الوضع دون جهود دبلوماسية.

وشدد رئيس الوزراء القطري على أن التركيز يجب أن ينصب على حل الوضع في غزة وقال: "نحن نرى أنه لا يوجد حل دون وجودهم (الأطراف المتصارعة) على الطاولة لمعالجة هذه القضية التي تؤثر على الجميع بجدية".

وفي حديثه عن الغارات الأمريكية-البريطانية على الحوثيين ردا على هجماتهم في البحر الأحمر، قال آل ثاني: "نحن دائماً نفضل الدبلوماسية على أي قرارات عسكرية، ونعتقد أنه لا ينبغي علينا التركيز فقط على تلك الصراعات الصغيرة، بل على الصراع الرئيسي في غزة، وعندما تُحل القضية أعتقد أن كل شيء سيتم حله".

ودعا آل ثاني إلى احتواء التوتر في البحر الأحمر، واصفا تأثيره على حرية الملاحة بأنه "قضية عالمية".

وتابع رئيس الوزراء القطري: "ما لدينا في المنطقة هو وصفة للتصعيد في كل مكان".