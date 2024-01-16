دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية تفاعلا بتصريح أكد فيه أنه لولا العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لكان يُقال "كان هنا السعودية" بسبب الإخوان المسلمين والصحويين.

وقال وزير الشؤون الإسلامية في لقاء ببرنامج "في الصورة" مع الإعلامي السعودي عبدالله المديفر: "والله العظيم ثم والله العظيم ثم والله العظيم... لولا أن الله أنقذ هذه البلاد بولاية سلمان بن عبدالعزيز جزاه الله عنا وعن الأجيال خير الجزاء وأن الله سبحانه وتعالى قيض له هذا الأسد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أن يُقال كان هنا السعودية".

وأضاف الوزير السعودي: "لسبب الإخوان المسلمين والصحويين وتجار الفتن الذين يأخذون من الداخل والخارج ما يعينهم على نشر فكرهم النتن لتفتيت اللحمة الوطنية وتشتيت الشعب".

وتابع آل الشيخ قائلا: "يريدون أن يصير شعبنا مثل الشعوب الأخرى... خمس دول الآن سقطت بسببهم... وإنهم يجيدون فن النفاق حتى يسقطون الرفاق والرجال"، حسب قوله.

وتفاعل مستخدمو منصة "إكس"، تويتر سابقا، مع تصريحات الوزير السعودي وتم نشر التصريح عبر العديد من وسائل الإعلام السعودية.

نستعرض فيما يلي أبرز ردود الفعل: