دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار مقطع فيديو لانتقاد لاذع وجهه نائب مصري لوزير التموين تحت قبة البرلمان، تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، إذ رفض النائب عبدالمعم إمام تخيير الشعب بين "الجوع والسرقة" ووجّه عبارة للوزير والحكومة قال فيها "هناك حل ثالث أن تورونا عرض أكتافكم" في إشارة إلى ضرورة رحيلهم.

وقال إمام: "معالي الوزير في مداخلة هاتفية قريبا قال بتهكم: أنا بعتذر للناس جامد... وأنا بقلك يا معالي الوزير: اعتذارك مرفوض جامد".

وأضاف النائب المصري: "اعتذارك مرفوض لأن وزارة التموين أثبتت بشكل واضح جدا إن مصر ليس لديها مشكلة في قلة الفلوس لكن عندها مشكلة في زيادة اللصوص"، حسب قوله.

وأردف إمام قائلا: "اعتذارك مرفوض لأن وزارتك أثبتت برضو... سنت سنة لم يأت بها أحد من العالمين، إن بلد لديها اكتفاء ذاتي في البصل والسكر لديها أزمة في البصل والسكر".

وتابع النائب انتقاده لعمل وزارة التموين على صعيد المعاشات والترقيات وانتقد ارتفاع أسعار المواد الغذائية في ظل انخفاض مستوى الأجور لنصف الشعب المصري، وقال: "يا معالي الوزير خد 4000 جنيه وعيش نفسك أسبوع زي الي المواطن عايشو".

وأضاف إمام: "ليس مقبولا أن نُخير الشعب المصري بين الجوع والفقر أو أن يصبح سارقا لتوفير لقمة العيش... لا... هناك خيار ثالث..."، وتابع باللهجة الدارجة للوزير: "إنكم تورونا عرض كتافكم"، حسب تعبيره.

ونشر النائب الفيديو عبر صفحته الموثقة على "فيسبوك"، وعلق عليه بالقول: " مش مقبول تخيير الناس بين انك اما تكون جعان و فقير أو تمد ايدك وتبقى حرامى ! فى خيار ثالث انكم تورونا عرض اكتافكم".

وتفاعل مستخدمو منصة "إكس"، بشكل واسع مع المقطع، ونستعرض فيما يلي أبرز التعليقات: