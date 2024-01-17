لأول مرة منذ 7 أكتوبر.. إسرائيل تعلن رقمًا محددًا للرهائن في غزة

(CNN)-- ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، أن 253 شخصا احتجزوا كرهائن في غزة إثر هجوم حركة "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. معلناً رقمًا محددًا للمرة الأولى.

وفي السابق، كانت إسرائيل تقول: "أكثر من 250"، حسبما ذكر مكتب نتنياهو لشبكة CNN.

واحتجزت حماس وغيرها من الجماعات المسلحة في غزة الرهائن في هجوم مفاجئ، مما أسفر عن مقتل حوالي 1200 آخرين في ذلك اليوم.

وبعد إطلاق سراح رهائن، تعتقد إسرائيل الآن أن 132 رهينة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول ما زالوا محتجزين في غزة، 105 منهم على قيد الحياة و27 قتلى.