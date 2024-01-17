(CNN)-- أعلنت قطر أنها توسطت في اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لتسليم أدوية للرهائن الإسرائيليين في غزة مقابل إيصال الأدوية والمساعدات الإنسانية للمدنيين في المناطق الأكثر تضررًا في قطاع غزة، حسبما نشرت وزارة الخارجية القطرية في حسابها عبر منصة إكس (تويتر سابقًا)، الثلاثاء.

وجاء في بيان الخارجية القطرية: "سيتم تسليم الأدوية إلى جانب المساعدات الإنسانية الأخرى للمدنيين في قطاع غزة، في المناطق الأكثر تضررًا وضعفا، مقابل إيصال الأدوية اللازمة التي يحتاج إليها المحتجزون في القطاع".

وقال البيان إنه تم التوصل إلى الاتفاق بالتعاون مع فرنسا.

وأضافت الوزارة أن الأدوية والمساعدات ستغادر الدوحة غدًا إلى مدينة العريش في شمالي شرق مصر، على متن طائرتين تابعتين للقوات المسلحة القطرية، تمهيدًا لنقلها إلى قطاع غزة. ومن غير الواضح متى من المتوقع أن يصل الدواء إلى غزة.