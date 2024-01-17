نشر الأربعاء ، 17 يناير / كانون الثاني 2024

(CNN) – صدر مرسوم أميري في الكويت يقضي بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) الأربعاء.

وتم تعيين فهد يوسف سعود الصباح نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية بالوكالة، والدكتور عماد محمد العتيقي نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للنفط وعبدالرحمن بداح المطيري وزيرا للإعلام والثقافة.

وشمل التشكيل الوزاري أيضا تعيين الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي وزيرا للصحة وفراس سعود المالك الصباح وزيرا للشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء بالوكالة.

وسيشغل الدكتور أنور علي المضف منصب وزير المالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار والدكتور سالم فلاح الحجرف وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الإسكان، وداود سليمان معرفي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووزير دولة لشؤون الشباب ووزير دولة لشؤون الاتصالات.

وعُيّن الدكتور عادل محمد العدواني وزيرا للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي وعبدالله حمد الجوعان وزيرا للتجارة والصناعة، وعبدالله علي اليحيا وزيرا للخارجية وفيصل سعيد الغريب وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية والدكتورة نورة محمد المشعان وزيرة للأشغال العامة ووزيرة دولة لشؤون البلدية.

وكانت الحكومة السابقة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح قد قدمت استقالتها لأمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، في ديسمبر/كانون الأول الماضي.