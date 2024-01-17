(CNN) -- أوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء سبب عدم مشاركة فرنسا في الضربات الجوية التي قادتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.

وجاء القرار لأن موقف فرنسا هو تجنب أي تصعيد، لكن ماكرون قال إن القوات الفرنسية ستواصل العمل لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر.

وذكر ماكرون في مؤتمر صحفي في العاصمة الفرنسية، باريس: "لقد اعترضنا الصواريخ والطائرات بدون طيار التي كانت ستضرب السفن النرويجية ولذلك نحن نتصرف لحماية معداتنا الخاصة ومعدات حلفائنا".

وانضمت فرنسا إلى قوة عمل بحرية متعددة الجنسيات في ديسمبر/كانون الأول لحماية السفن من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وشن الجيشان الأمريكي والبريطاني ضربات ضد أهداف الحوثيين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن الأسبوع الماضي بعد أن حذرت إدارة بايدن وحلفاؤها من أن الجماعة المسلحة المدعومة من إيران ستتحمل عواقب هجماتها على الشحن التجاري في البحر الأحمر.