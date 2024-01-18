(CNN)-- جددت السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، الخميس، دعوتها إلى وقف إطلاق النار في غزة، وحذرت من أن التصعيد الأوسع قد يعيد المنطقة إلى "العصر الحجري".

وقالت الأميرة ريما بنت بندر إن هناك "صدمة وألم على الجانبين، وما يمكننا فعله هو وقف إطلاق النار الآن. فكم عدد الأطفال الآخرين الذين يجب أن يموتوا؟، وكم عدد الأطراف الأخرى التي يجب فقدانها؟، وكم عدد الآباء الذين يجب أن يفقدوا سبل عيشهم؟. لا يمكن أن يحدث هذا بعد الآن".

وأضافت في حديثها إلى بيكي أندرسون مذيعة شبكة CNN، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن المملكة العربية السعودية "تدرك تماما حاجة إسرائيل إلى الشعور بالأمان، وهو ما لا يمكن أن يكون على حساب الشعب الفلسطيني".

وفي حديثها عن المنطقة الأوسع، قالت الأميرة ريما بنت بندر: "كلما طال أمد الأمر (الحرب)، فلا مفر من أن يأتي كيان مارق أو أن يحدث خطأ يعيدنا- وأنا أكره أن أقول ذلك- إلى العصر الحجري، إنها منطقة ساخنة ومضطربة، ذلك الجزء الذي أعيش فيه من العالم".

ودعت السفيرة السعودية بواشنطن إلى الوحدة في المنطقة، وأوضحت أن "الطريق الوحيد لازدهار الشرق الأوسط هو الوحدة، وازدهاره الاقتصادي، وأن تكون منطقة متوازنة ومستقرة".

وفيما يتعلق بمسألة تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، قالت الأميرة ريما بنت بندر إن هذا أمر تطرحه المملكة العربية السعودية على الطاولة، ولكن "النقطة الحاسمة هي أن ذلك لن يحدث بدون الشعب الفلسطيني".

وأوضحت أنه "لكي يتحقق الأمن، فإننا نحمل السلام، نحمل الرفاهية، نحمل الأمن ونقدمها من خلال الدولة الفلسطينية".