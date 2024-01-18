لافروف يدعو إلى إقامة دولة فلسطينية: بدونها سنشهد انتكاسات من العنف

(CNN)-- دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف إلى إقامة دولة فلسطينية خلال حديثه عن الوضع في قطاع غزة، في مؤتمره الصحفي السنوي، الخميس.

وقال وزير الخارجية الروسي: "يجب أن يكون التوجه الرئيسي للجهود هو إنشاء دولة فلسطينية مع الالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن، كدولة، كما تنص عليه هذه القرارات، تعيش في أمن وحسن جوار إلى جانب إسرائيل مع الدول الأخرى في المنطقة".

وأردف الوزير الروسي: "بدون ذلك، مهما حدث، سنشهد انتكاسات للعنف الذي نشاهده الآن في غزة، لأنه بدون إنشاء دولة فلسطينية، سيظل الشعب الفلسطيني يشعر بالحرمان، وسيستمر في العيش في ظروف عدالة متدنية". ودعا لافروف، إلى ضرورة "وضع حد لذلك".

وقال لافروف إنه "يأمل أن تتوصل الدولة الإسرائيلية إلى هذا الاستنتاج في نهاية المطاف"، لكنه أوضح أيضا أنه يتفهم أن ذلك "غير مقبول بالنسبة لإسرائيل في الوقت الحالي".

وأردف لافروف: "لا يمكننا أن نفعل أي شيء إلا أن نشرح الأمر لهم".

وأشار لافروف إلى أن جهود الوساطة التي تبذلها الولايات المتحدة لن تنجح ما لم يكن هناك "حوار مباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين". وأوضح لافروف أن الحوار المباشر فقط هو الذي يجب استئنافه.