داخلية السعودية تعلن إعدام البيشي قصاصا.. وتكشف كيف قتل مواطنا آخر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، تنفيذ حكم القتل قصاصا بأحد الجناة في منطقة مكة، بعدما أُدين بقتل مواطن، بحسب بيان للوزارة، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم فايز بن ظافر بن محمد السعدي البيشي، سعودي الجنسية، على قتل سعد بن ظافر بن سعيد البيشي، سعودي الجنسية، وذلك بطعنه عدة طعنات مما أدى إلى وفاته، بسب خلاف بينهما"، حسبما أوردت الوكالة.

وأوضحت الوزارة أن "الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثُبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه"، حسبما أفادت الوكالة السعودية.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني، فايز بن ظافر بن محمد السعدي البيشي، سعودي الجنسية، الخميس 6/ 7/ 1445هجرية، الموافق 18/ 1/ 2024 ميلادية بمنطقة مكة المكرمة، طبقا لوكالة "واس".