بعد تداول مقطع الفيديو بشكل واسع في السعودية.. الأمن العام يُلقي القبض على 4 مقيمين "تحرشوا" بشخص

الشرق الأوسط
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بعد تداول مقطع الفيديو بشكل واسع في السعودية.. الأمن العام يُلقي القبض على 4 مقيمين "تحرشوا" بشخص
Credit: FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images)

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الأمن العام السعودي إلقاء القبض على 4 أشخاص من الجنسية اليمنية بعد ظهورهم في مقطع فيديو متداول وهم "يتحرشون" بشخص آخر من جنسية أجنبية. 

وجاء في بيان الأمن العام السعودي: "صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول، ويظهر فيه أشخاص يتحرشون بآخر في محل تجاري، فإنه تم القبض عليهم، وهم 4 مقيمين من الجنسية اليمنية". 

وأشار الأمن العام السعودي إلى أنه "جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للنيابة العامة". 

وتم تداول مقطع فيديو يظهر فيه الأشخاص الأربعة وهم يقومون بالتحرش بشخص من جنسية آسيوية في محل تجاري. 

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