(CNN)-- قال مسؤول أمريكي لشبكة CNN، الخميس، إن الولايات المتحدة نفذت المزيد من الضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن، وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن ضربات على صاروخين مضادين للسفن تابعين للحوثيين كانا معدين للإطلاق نحو جنوب البحر الأحمر.

وأوضح المسؤول أن الهجوم الذي وقع، الخميس، استهدف عددا صغيرا من الصواريخ المضادة للسفن كانت تستعد للإطلاق على ممرات الشحن الدولية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في منشور عبر حسابها على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إنها "تقوم بتدمير صواريخ الحوثيين الإرهابية المضادة للسفن، كجزء من الجهود المتعددة الجنسيات المستمرة لحماية حرية الملاحة ومنع الهجمات على السفن البحرية في البحر الأحمر".

وأضاف المنشور: "شنت قوات القيادة المركزية الأمريكية في 18 يناير/كانون الثاني ضربات على صاروخين مضادين للسفن تابعين للحوثيين كانا معدين للإطلاق نحو جنوب البحر الأحمر. وفي حوالي الساعة 3:40 بعد الظهر (بتوقيت صنعاء)، استطاعت القوات الأمريكية من رصد الصاروخين ضمن المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، حيث شكلا تهديدا وشيكا ومحتملا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة، وتبعا لذلك قامت القوات الأمريكية بتوجيه ضربة أدت إلى تدمير الصاروخين دفاعا عن النفس".

والضربة الأخيرة هي المرة الخامسة خلال أسبوع التي تنفذ فيها الولايات المتحدة عمليات ضد الجماعة المتمردة المدعومة من إيران، بدءاً بضربات أمريكية وبريطانية ضد حوالي 30 هدفا، الخميس الماضي.

وقد تواصلت CNN مع وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" للتعليق.

وتأتي هذه الهجمات وسط توترات متصاعدة في الشرق الأوسط ومخاوف من أن تمتد الحرب بين إسرائيل و"حماس" في غزة إلى المنطقة.