أمريكا توجه الضربة الرابعة للحوثيين في أسبوع.. هذه أبرز التفاصيل

(CNN) -- نفذت الولايات المتحدة جولة أخرى من الضربات ضد الحوثيين في اليمن، وفقًا لمسؤولين أمريكيين، وهي المرة الرابعة التي تضرب فيها الولايات المتحدة الجماعة المتمردة المدعومة من إيران في أقل من أسبوع.

واستخدمت الولايات المتحدة صواريخ توماهوك باستهداف ما يقرب من 14 قاذفة صواريخ الحوثي تستخدم لمهاجمة الممرات البحرية الدولية، حسبما قال أحد المسؤولين. وقال مسؤول آخر إن صواريخ توماهوك أطلقت من سفينة على السطح ومن غواصة USS Florida التابعة للبحرية الأمريكية.

والضربات الأمريكية هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات ضد الحوثيين، في أعقاب الضربات الكبيرة التي قادتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي مع المملكة المتحدة، وبدعم من مجموعة من الحلفاء الآخرين.

وتأتي هذه الهجمات وسط توترات متصاعدة في الشرق الأوسط ومخاوف من أن تمتد الحرب بين إسرائيل و"حماس" في غزة إلى المنطقة.

وقبل ساعات، هاجم الحوثيون سفينة أمريكية للمرة الثانية هذا الأسبوع.

واستخدمت جماعة المتمردين المدعومة من إيران طائرة بدون طيار هجومية في اتجاه واحد لاستهداف السفينة M/V Genco Picardy في خليج عدن، وفقا للقيادة المركزية الأمريكية.

ولم يُصب أحد على متن السفينة التجارية، حسبما قالت القيادة المركزية في بيان. وعانت السفينة من بعض الأضرار لكنها تمكنت من مواصلة طريقها.