واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، الجمعة، إن الرئيس جو بايدن نقل "رؤيته لسلام وأمن أكثر استدامة لإسرائيل، ومندمجة بالكامل في المنطقة، وحل الدولتين مع ضمان أمن إسرائيل" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال أول اتصال بينهما منذ 23 ديسمبر/كانون الأول.

وقال كيربي إن الرئيس الأمريكي: "أكد اقتناعه القوي بإمكانية تطبيق حل الدولتين، مدركًا بالطبع أننا لن نصل إلى هناك غدًا، وأن هناك صراعًا نشطًا مستمرًا، ومن ثم نريد التأكد من أن إسرائيل لديها ما تحتاجه للدفاع عن نفسها".

وكان نتنياهو قد صرح، الخميس، بأن فكرة إقامة دولة فلسطينية ستتعارض مع أمن إسرائيل. وقال: "في أي ترتيب مستقبلي… تحتاج إسرائيل إلى السيطرة الأمنية على جميع الأراضي الواقعة غرب الأردن. وهذا يتعارض مع فكرة السيادة (الفلسطينية). ماذا يمكنك أن تفعل؟".

وذكرت مصادر لشبكة CNN أن المسؤولين الأمريكيين لن يسمحوا لرفض نتنياهو الواضح لقيام دولة فلسطينية في نهاية المطاف بمنعهم من الضغط على نظرائهم الإسرائيليين في هذا الشأن.

واعترف كيربي بالمعركة الشاقة التي يواجهها حل الدولتين في المنطقة، وقال إن بايدن "لا يزال يؤمن بوعد إمكانية حل الدولتين"، لكنه "يدرك أن ذلك سيتطلب الكثير من العمل الشاق".

وأكد كيربي أن بايدن ليس مفرطا في التفاؤل دون واقعية في احتمال قيام دولة فلسطينية مستقلة. وقال: "الأمل هو أنه عندما ينتهي هذا الصراع، سنتمكن من العمل بطريقة تعاونية مع الحكومة الإسرائيلية ونظرائنا في المنطقة بشأن الحكم الرشيد في غزة، الحكم الرشيد الذي يأمل الرئيس أن يؤدي إلى حل قيام دولتين قابلتين للحياة".

وأضاف: "إنه يفهم مدى صعوبة الأمر، فهو شيء ظل يضغط عليه لفترة طويلة جدًا. وهو يعلم أن الأمر سيتطلب قيادة متفانية من جميع الأطراف لتحقيق ذلك، وهذا يعني المشاركة المستمرة من قبل إدارته وفريق الأمن القومي. لذا، سنواصل هذا العمل".

ولم يكشف كيربي رد نتنياهو على تصريحات بايدن، وأحال الأسئلة المتعلقة "بجانب رئيس الوزراء من المحادثة" إلى الإسرائيليين.