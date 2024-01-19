(CNN) -- وعد محمد البخيتي، المسؤول السياسي الكبير والمتحدث باسم المتمردين الحوثيين في اليمن، بممر آمن للسفن الروسية والصينية في البحر الأحمر، وذلك في مقابلة مع وسيلة الإعلام الموالية للكرملين "إزفستيا" الخميس.

وقال البخيتي: "بالنسبة لجميع الدول الأخرى (التي ليست حليفة للغرب)، بما في ذلك روسيا والصين، فإن سفن شحنها في المنطقة ليست مهددة. وعلاوة على ذلك، نحن مستعدون لضمان المرور الآمن لسفنهم في البحر الأحمر، لأن حرية الملاحة تلعب دورا هاما لبلادنا".

وأضاف قائلا: "لكن السفن الإسرائيلية أو تلك التي بأي شكل من الأشكال مرتبطة بإسرائيل لن يكون لها أدنى فرصة للإبحار عبر البحر الأحمر. الهجمات عليهم ستستمر".

وقال البخيتي إن الهدف من مهاجمة السفن هو "زيادة التكاليف الاقتصادية" على إسرائيل و"وقف المذبحة في غزة". في حين قالت إسرائيل إنها تستهدف "حماس" في غزة

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