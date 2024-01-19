لأول مرة.. إسرائيل في قائمة "أكثر الدول اعتقالا للصحفيين"

(CNN)-- قالت لجنة حماية الصحفيين، في تقرير جديد، إن إسرائيل أصبحت من بين الدول الستة الأولى في قائمة البلدان التي تعتقل الصحفيين.

وأضافت اللجنة أن إسرائيل صعدت إلى المرتبة السادسة في القائمة، بالتعادل مع إيران.

وجاء في تقرير لجنة حماية الصحفيين: "لقد ظهرت إسرائيل عدة مرات في التعداد السنوي الذي تجريه لجنة حماية الصحفيين، ولكن هذا هو أكبر عدد من حالات اعتقال الصحفيين الفلسطينيين منذ أن بدأت لجنة حماية الصحفيين في توثيق الاعتقالات في عام 1992".

ولفت التقرير إلى أن هذه "المرة الأولى التي تصنف فيها إسرائيل بين أكبر 6 دول مخالفة للقانون".

وتابع: "جميع الأشخاص المعروف أن إسرائيل تحتجزهم حتى تاريخ التعداد الذي أجرته لجنة حماية الصحفيين في الأول من ديسمبر/كانون الأول، قد تم اعتقالهم في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية بعد بدء الحرب بين إسرائيل وغزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول".

وطلبت شبكة CNN من الحكومة الإسرائيلية التعليق على التقرير.

واعتبارا من الأول من ديسمبر/كانون الأول، وهو التاريخ الذي يتتبعه التقرير، احتجزت الحكومة الإسرائيلية 17 صحفيا، وهذا هو نفس العدد عند إيران.

وكانت الدول الخمس المتصدرة القائمة المتعلقة بسجن الصحفيين حتى الأول من ديسمبر/كانون الأول هي" الصين (44)، وميانمار (43)، وبيلاروسيا (28)، وروسيا (22)، وفيتنام (19).

وتقول لجنة حماية الصحفيين إن "معظم الصحفيين الذين تحتجزهم السلطات الإسرائيلية كانوا رهن الاحتجاز الإداري، والذي بموجبه يمكن للحكومة احتجاز المشتبه بهم إلى أجل غير مسمى دون توجيه تهم إليهم".