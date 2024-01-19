نبيل أبو ردينة يرد على رفض نتنياهو فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة

(CNN)-- قال نبيل أبو ردينية المتحدث باسم رئيس السلطة الفلسطينية، الخميس، إنه لن يتحقق الأمن ولا الاستقرار في الشرق الأوسط دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وذلك ردا على رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الفكرة.

وكان نتنياهو قال، الخميس، إن فكرة إنشاء دولة فلسطينية ستتعارض مع أمن إسرائيل، وهي تصريحات تتناقض مع موقف العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وأضاف نبيل أبو ردينة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن "المنطقة بأكملها على وشك انفجار بركاني"، وأوضح أن تصريحات نتنياهو تظهر أن الحكومة الإسرائيلية "مصممة على دفع المنطقة برمتها إلى الهاوية".

كما زعم المتحدث باسم السلطة الفلسطينية، أن الولايات المتحدة "تتحمل مسؤولية تدهور الأمن والاستقرار في المنطقة بسبب انحيازها ودعمها الأعمى للاحتلال الإسرائيلي".

ولطالما دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن إلى حل الدولتين في الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني.

وقال مسؤولون أمريكيون، الخميس، إنهم لن يسمحوا لرفض نتنياهو الواضح لقيام دولة فلسطينية في نهاية المطاف بأن يمنعهم من الضغط بشأن هذه القضية مع نظرائهم الإسرائيليين.