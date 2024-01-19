مع تزايد التوترات بين باكستان وإيران.. خريطة توضح مواقع الاشتباكات

إسلام اباد، باكستان (CNN)-- شنت كل من باكستان وإيران ضربات على أراضي كل منهما في تصعيد غير مسبوق للأعمال العدائية بين الجارتين، في وقت تصاعدت فيه التوترات بشكل حاد في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.

وتشترك الدولتان في حدود مضطربة تمتد حوالي 900 كيلومتر (560 ميلاً)، مع مقاطعة بلوشستان الباكستانية من جهة، ومحافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية من جهة أخرى.

وتقاتل الدولتان منذ فترة طويلة المسلحين في منطقة بلوش المضطربة على طول الحدود. ولكن في حين أن البلدين يشتركان في عدو انفصالي مشترك، فمن غير المعتاد أن يهاجم أي من الجانبين المسلحين على أراضي الطرف الآخر.

وتأتي الضربات الأخيرة في الوقت الذي يشن فيه حلفاء إيران ووكلاؤها في الشرق الأوسط – ما يسمى بمحور المقاومة – هجمات على القوات الإسرائيلية وحلفائها على خلفية الحرب في غزة.

بدأ الهجوم الأول في هذا التسلسل السريع للأحداث يوم الثلاثاء عندما شنت إيران ضربات على إقليم بلوشستان الباكستاني، مما أسفر عن مقتل طفلين وإصابة عدة آخرين، وفقًا للسلطات الباكستانية.

وزعمت إيران أنها "استهدفت الإرهابيين الإيرانيين فقط على الأراضي الباكستانية" ولم يتم استهداف أي مواطن باكستاني.

لكن الهجوم أثار غضب باكستان التي وصفت الهجوم بأنه "انتهاك فاضح للقانون الدولي وروح العلاقات الثنائية بين باكستان وإيران".

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء المتحالفة مع الدولة إنها استهدفت معاقل جماعة جيش العدل السنية المتشددة، المعروفة في إيران باسم جيش العدل..

وتنشط الجماعة الانفصالية المسلحة على جانبي الحدود الإيرانية الباكستانية، وأعلنت في السابق مسؤوليتها عن هجمات ضد أهداف إيرانية. وهدفها النهائي هو استقلال إقليم سيستان وبلوشستان الإيراني.

وباكستان المسلحة نووياً ذات أغلبية سنية ــ المذهب المهيمن في الإسلام ــ في حين أن إيران و"محور المقاومة" التابع لها يتألف إلى حد كبير من الشيعة.

وردت باكستان بعد يومين بما أسمته "سلسلة من الضربات العسكرية الدقيقة والمنسقة للغاية" على عدة مخابئ للانفصاليين المزعومين في سيستان وبلوشستان.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، لدى إعلانها عن الضربات يوم الخميس، إن عددا من المسلحين قتلوا. وذكرت وكالة تسنيم نقلاً عن نائب حاكم سيستان وبلوشستان، الذي قال إن السلطات تحقق في كيفية "استقرار" هؤلاء الأشخاص في القرية، أن ما لا يقل عن 10 أشخاص - جميعهم مواطنون باكستانيون - قتلوا.