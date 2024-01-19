دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفاعل مستخدمو منصة "إكس"، تويتر سابقا، مع تصريحات وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية، عادل الجبير، حول رغبة السعودية باستغلال مخزون اليورانيوم الموجود لديها في الصناعات المرتبطة بالطاقة النووية وتوفير الوظائف.

وخلال جلسة حوارية ضمن منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي، سأل احد الصحفيين الجبير قائلا: "إذا كانت السعودية تريد الحصول على طاقة نووية لأغراض مدنية، لماذا تريد برنامجا لتخصيب اليورانيوم على أراضيها؟ في حين أن دولا أخرى مثل الإمارات العربية المتحدة لم تكن بحاجة لذلك لتوفير طاقة نووية لأغراض مدنية".

وأجاب الوزير السعودي قائلا: "السبب بسيط جدا... لدينا مخزون كبير من اليورانيوم في السعودية ونريد الاستفادة منه على الصعيد الاقتصادي لا نريد لأحد أن يأخذ تربتنا وينقلها ويدرك قيمتها والصناعة التي توفرها والصناعات المرتبطة بها والتأثيرات التي تحملها ويستفيد منها خارج السعودية، نريد الوظائف في السعودية ونريد الصناعات في السعودية".

وأردف الجبير قائلا: "لأن لدينا الموارد في المملكة ليس لدينا أي مشكلات في القواعد الدولية ونجري حوارا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويمكننا تلبية كل ما يطلبونه... هذا شيء بيننا وبينهم وسنقوم بذلك، ولن أقوم بإجراء مفاوضات معك مع كل الاحترام وليس هنا بالتأكيد ولست أنا الشخص المخول بالتفاوض في هذا الشأن، لدينا خبراؤنا في هذا المجال".

وتابع الوزير السعودي: "يمكنني أن أخبرك كدولة لديها موارد ضخمة وموارد ضخمة متوقعة من اليورانيوم، لن نسمح لغيرنا بنقل تربتنا وإعادة تكريرها والاستفادة من القيمة المضافة لذلك هناك وينتهي بنا الأمر بالحصول على 5 سنتات من اصل 100، نريد القيمة المضافة في السعودية ونريد الوظائف في السعودية ونريد الصناعات المرتبطة بالتخصيب في السعودية".

وأضاف الجبير: "هذا طلب معقول جدا فنحن تجار ونريد أن نجني الأرباح في السعودية ونحن بالطبع بحاجة للطاقة النووية ونعتقد أن هناك طريقة ما للقيام بذلك تلبي متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتوفر لنا القيمة المضافة والصناعة والوظائف التي نحتاجها والتي ستساعدنا على التقدم وستكون جزءا من نسيج طاقتنا، ما هو الأمر غير المنطقي في ذلك؟ لو لم يكن لدينا يورانيوم لكانت القصة مختلفة تماما لكن لدينا موارد يورانيوم في السعودية ونريد الاستفادة منها".

وتابع الوزير السعودي قائلا: "نحن ننظر إلى أنفسنا كمصدرين للطاقة إلى العالم ونريد أن نبيعكم الطاقة النووية التي يمكنك استخدامها وتوفير الطاقة منها نريد أن نبيعكم النفط والغاز والطاقة النظيفة والطاقة المتجددة نريد أن نبيعكم مجموعة منتجات الطاقة الكاملة".

وتفاعل عدد من مستخدمي "إكس" مع تصريحات الجبير، نستعرض فيما يلي أبرز التدوينات: