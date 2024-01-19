دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، على تصريحات أدلى بها رئيس الاستخبارات العامة السعودي الأسبق، تركي الفيصل، حول ضرورة استبعاد قادة "حماس" و"منظمة التحرير الفلسطينية" الحاليين والقيادة الإسرائيلية الحالية من أي مفاوضات سلام في المستقبل، وأعرب عن موافقته على ما قاله الفيصل.

وكان تركي الفيصل قد قال في مقابلة مع مذيعة CNN كريستيان أمانبور: "السيدة أمانبور لقد كتبت مقالا قبل أسبوعين على ما أعتقد قلت فيه إن على حماس أن تُعلن انضمامها إلى منظمة التحرير الفلسطينية في عملية الاعتراف بدولة فلسطينية في المنطقة وأن تقبل بموقف منظمة التحرير الفلسطينية حول السلام مع إسرائيل".

وأردف الفيصل قائلا: "هذه خطوة إجبارية أولية من جانب حماس لتصبح طرفا في أي حل سلمي في المنطقة، والأمر الآخر الذي دعيت إليه هو أنه في حال التوصل إلى تسوية فإن القادة الحاليين لحماس ولمنظمة التحرير الفلسطينية ولإسرائيل يجب أن يُستبعدوا من أي دور سياسي مستقبلي، يجب أن يدفعوا ثمن أفعالهم في هذه العملية... كلهم فاشلون ولم يحققوا مكاسب استراتيجية أو انتصارات عسكرية لذلك يجب إزاحتهم عن الطاولة وجلب قيادة جديدة إلى المقدمة وأن يُترك الأمر بعد ذلك للفلسطينيين لاختيار قيادة جديدة فلا يحق للإسرائيليين ان يفرضوا قيادة فلسطينية ولا من حقنا ولا من حق الولايات المتحدة بل على الفلسطينيين وحدهم القيام بذلك".

وعلّق رجل الأعمال المصري على تصريحات الفيصل قائلا: " 100/100 صح"، حسب قوله.