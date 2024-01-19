الجيش الأمريكي يقصف أهدافًا للحوثيين للمرة السادسة خلال 10 أيام

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قصف الجيش الأمريكي المزيد من صواريخ الحوثيين المضادة للسفن في اليمن، الجمعة، وفقًا لمسؤول أمريكي، وهي المرة السادسة خلال الأيام العشرة الماضية التي تستهدف فيها الولايات المتحدة الجماعة المتمردة المدعومة من إيران.

يأتي ذلك بعد يوم من استخدام الولايات المتحدة طائرات مقاتلة من طراز F/A-18 لضرب صاروخين مضادين للسفن للحوثيين، كجزء من حملة متنامية لمحاولة تعطيل قدرة الجماعة المسلحة على إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار ضد ممرات الشحن الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأثارت وتيرة الضربات المتزايدة، التي يقول المسؤولون الأمريكيون إنها رد دفاعي على هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، تساؤلات حول الاستراتيجية الأمريكية الشاملة التي تهدف إلى ردع المسلحين وإضعاف قدراتهم.