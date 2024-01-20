داخلية السعودية تعلن إعدام الشمري قصاصا.. وتكشف كيف قتل التميمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة حائل، بعد ثبوت اتهامه بقتل مواطن سعودي، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم خالد بن محمد بن ناجي الشمري، سعودي الجنسية، على قتل نايف بن سعود بن حبيب التميمي، سعودي الجنسية، وذلك بضربه وإلقائه في خزان ماء مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما"، طبقا لـ"واس".

وأضافت وزارة الداخلية السعودية: "تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه".

وأكدت الداخلية السعودية أنه "تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني، خالد بن محمد بن ناجي الشمري، سعودي الجنسية، السبت 8/ 7/ 1445 هجرية، الموافق 20/ 1/ 2024 ميلادية بمنطقة حائل"، حسبما أوردت وكالة "واس".