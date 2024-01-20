رغد صدام حسين تتهم البعض بالمتاجرة برسائل "مزورة" لوالدها وسط تفاعل

نشر السبت ، 20 يناير / كانون الثاني 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذرت رغد صدام، ابنة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين من وجود البعض، قالت إنهم يتاجرون برسائل والدها على أنها أصلية، وهو أمر غير صحيح، مما أثار تفاعلا.

وقالت رغد صدام حسين في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "هناك من يتاجر برسائل والدي الرئيس الشهيد صدام حسين على إنها أصلية، وهذا الشيء غير صحيح".

وأضافت رغد صدام حسين: "يُرجى الانتباه بأن هذه الأوراق (مزورة) وأن رسائله الأصلية محفوظة لدينا، ولم ولن نعرضها للبيع".

وأردفت قائلة في منشورها: "بل سنضعها (الرسائل) في متحف خاص به داخل العراق بإذن الله، ليراها كل من يزور بلدنا، بعدما تستقر الأوضاع ويعود كل شيء لمكانته الطبيعية".

وأرفقت رغد صدام بمنشورها صورة يُزعم أنها رسالة لوالدها، وكتبت عليها "مزورة".

وتفاعل مستخدمون على منصة "إكس"، مع منشور ابنة الرئيس العراقي الراحل، وجاءت أبرز الردود كالتالي: