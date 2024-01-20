السعودية.. الأمن العام يعتقل شخصا ظهر في محتوى مرئي يتحرش بآخر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأمن العام السعودي، أن دوريات الأمن بمنطقة مكة المكرمة قبضت على شخص لتحرشه بآخر، وأنه جرت إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأضاف الأمن العام السعودي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، مساء الجمعة، أن دوريات الأمن بمنطقة مكة المكرمة قبضت على شخص لتحرشه بآخر، في محتوى مرئي مخالفا بذلك جريمة مكافحة التحرش".

وأضاف الأمن العام السعودي في منشوره أنه "جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة".

ونشر الأمن السعودي مقطع فيديو للشخص المعتقل وأرفقه بمنشوره عبر المنصة ذاتها.