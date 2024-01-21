دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الأحد، دعم الجامعة العربية للصومال في التحديات التي تواجهها بعد توقيع اتفاق بين إثيوبيا وإقليم "صومالي لاند" يمنح أديس أبابا إقامة قاعدة بحرية في الإقليم.

والتقى أحمد أبو الغيط، مساء السبت، حسن شيخ محمود، رئيس الجمهورية الصومالية الفيدرالية، في مقر إقامته بالقاهرة، وذلك خلال زيارته الرسمية التي يقوم بها إلى مصر.

وقال أبو الغيط في منشور على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "تشرفت بلقاء فخامة رئيس الصومال حسن شيخ محمود، مساء اليوم، في القاهرة وأكدت له على وقوف الجامعة العربية إلى جوار الصومال للتغلب على التحديات التي تواجهها، بالذات على إثر التوقيع على اتفاق بين إقليم صومالي لاند ودولة إثيوبيا يمنح الأخيرة ميزة إقامة قاعدة بحرية في أحد مواني ذلك الإقليم".

وشدد أبو الغيط على أن "الجامعة ترفض الاتفاق وتؤكد على ضرورة احترام وحدة أراضي الصومال".

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية في بيان عبر صفحة الجامعة الرسمية على فيسبوك، إن "أبو الغيط أكّد خلال اللقاء على الموقف العربي من مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون الموقعة بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، بموجب القرار رقم 8988 الصادر عن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري يوم 17 يناير/كانون الأول 2024، والذي أعلن التضامن الكامل مع الدولة الصومالية، وتأييد موقفها باعتبار هذه المذكرة باطلة ولاغية وغير مقبولة، ورفض أية آثار مترتبة عليها سواء قانونية أو سياسية أو تجارية أو عسكرية".

وفي الوقت نفسه، قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، في منشور عبر صفحة الرئاسة الرسمية على فيسبوك، إن "الرئيس عبدالفتاح السيسي يستقبل اليوم بقصر الاتحادية، رئيس جمهورية الصومال لعقد مباحثات بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية".