نشر الأحد ، 21 يناير / كانون الثاني 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار رد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس تفاعلا بتعليقه على تصريحات للمحامي المصري خالد أبوبكر والتي تحدث فيها عن والدة نجيب ساويرس وقيامها بتأسيس جمعية لتنظيف البلد من القمامة، حفاظا على البيئة.

وقال خالد أبوبكر في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا عن يسرية لوزة، وهي والدة نجيب ساويرس إنها "قررت تعمل عملا يفضل مدى الحياة شاهدا على الرُقي، حيث أسست جمعية هدفها تنضف البلد".

وأوضح خالد أبوبكر عنها أنها "هانم من هوانم مصر، وهي السيدة يسرية لوزة، مليارديرة مصرية، وأم نجيب ساويرس وسميح ساويرس وناصف ساويرس... وتزوجت أنسي ساويرس، بدأوا حياتهم في الصعيد وتعرض زوجها لمشاكل كثيرة جدا في حياته، لدرجة إن عبد الناصر (الرئيس المصري الأسبق) أممه، وربت عيالها تربية راقية جدا في فكرة احترام الأب والأم".

وأضاف خالد أبو بكر أنها "قررت إنشاء جمعية أهلية خيرية غرضها إنها تنظف مصر من الزبالة، لأنها لا تريد أن ترى أسطح المنازل أو الشوارع في مصر فيها زبالة".

ورد نجيب ساويرس على تلك التصريحات بقوله على حسابه الخاص عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا: "خالص شكري وامتناني.. ليست لأنها فقط والدتي، لكن لأنها تستحق".

وأثارت التصريحات ورد ساويرس تفاعلا بين مستخدمين عبر المنصة ذاتها، وجاءت أبرز الردود كالتالي: