نشر الأحد ، 21 يناير / كانون الثاني 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علّق نائب الرئيس المصري السابق، محمد البرادعي، على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، حول اتفاقية الدفاع العربي المشترك عندما كان يحذر من "القفز على أي من أراضي" في الصومال.

وكتب البرادعي، في حسابه عبر منصة إكس (تويتر): "ممتاز أن نتذكر اتفاقية الدفاع العربي المشترك… لعل وعسى".

وأوضح البرادعي في تدوينة لاحقة: "عن اتفاقية الدفاع العربي المشترك التي نستدعيها في أحسن الأحوال بطريقة انتقائية.. أهدرنا مفهوم الأمن القومي العربي فأصبحت الاتفاقية حبرًا على ورق".

في وقت سابق الأحد، أطلق الرئيس المصري تصريحات خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، في القاهرة.

وحذّر السيسي من أن مصر لن تسمح بتهديد الصومال وأمنها، في معرض إعلانه رفض بلاده لتوقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم مع أرض الصومال (صوماليلاند)، في مطلع يناير/كانون الثاني، للحصول على واجهة بحرية عبر أراضي الإقليم الانفصالي غير المعترف باستقلاله عالميًا.

وقال السيسي: "رسالتي هنا للإثيوبيين، التعاون مع الصومال وجيبوتي متاح بالوسائل التقليدية، لا أحد يرفض التعاون، محاولة القفز على أي أرض من الأراضي، عشان تستولى عليها، محدش هيوافق على كده".

وأضاف السيسي: "الصومال دولة عربية، لها حق الدفاع المشترك وفق ميثاق الجامعة العربية، مش بنهدد حد، ومش هنسمح لحد يهدد الصومال... محدش يجرب مصر ويهدد أشقاءها، خاصة لو طلبوا إننا نبقى موجودين معاهم".

كان الرئيس الصومالي أعلن رفض حكومته لمذكرة التفاهم بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، واعتبره "انتهاكًا صارخًا ضد القوانين الدولية ولا يمكن تنفيذه بأي حال من الأحوال"، بحسب وكالة الأنباء الصومالية.

وقال شيخ محمود، إن "البلدين الصومال وإثيوبيا جاران منذ عدة قرون، ولكن التاريخ بينهما اتسم بالصراع والحرب". وأكد أن "هذه الخطوة التي اتخذتها إثيوبيا ربما ستعزز من تأثير الأفكار المتطرفة وتجرها للاستغلال بشكل خاطئ"، وشدد على "الوحدة الإقليمية للبلاد".