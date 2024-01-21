نشر الأحد ، 21 يناير / كانون الثاني 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أن قطاع الأمن الجنائي تمكن من ضبط 14 شخصا بتهمة بيع الديزل المدعوم في 6 قضايا منفصلة، وتمت إحالتهم إلى جهات الاختصاص.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، في وقت متأخر من مساء السبت، إن "المتابعة الأمنية المستمرة لقطاع الأمن الجنائي، أسفرت عن تمكن الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في إدارة مباحث محافظة الأحمدي وإدارة مباحث محافظة العاصمة، من ضبط 14 شخصا بتهمة بيع الديزل المدعوم بأقل تكلفة (من غير ترخيص) بمختلف المناطق".

وأوضحت الوزارة في منشورها أن "أحد المضبوطين مخالف لقانون الإقامة والعمل في البلاد".

وأكدت الوزارة أنه "تمت إحالتهم والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

ونشرت الوزارة الكويتية مقطع فيديو وصورا مموهة لوجوه الأشخاص المضبوطين وأرفقتها بمنشورها على منصة "إكس".