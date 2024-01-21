نتنياهو يجدد معارضته لإقامة "دولة فلسطينية".. وبن غفير يوضح موقفه

نشر الأحد ، 21 يناير / كانون الثاني 2024

(CNN)-- ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، أن رغبته في السيطرة الأمنية على كافة الأراضي غرب الأردن "تتعارض مع وجود دولة فلسطينية".

وقال نتنياهو، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "لن أتنازل عن السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة على جميع الأراضي الواقعة غرب الأردن، وهذا يتعارض مع الدولة الفلسطينية".

ولم يقدم أي تفاصيل أخرى في منشوره المكون من سطر واحد، والذي جاء بعد يوم من اتصاله الهاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والذي تضمن مناقشات حول الأمر.

ويؤكد منشور نتنياهو تصريحا أدلى به في مؤتمر صحفي، الخميس، حيث قال إن إسرائيل "يجب أن تسيطر على أمن جميع الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن".

وفي منشور منفصل، أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير رفضه لقيام دولة فلسطينية، وقال: "أنا أنكر قيام دولة فلسطينية دائما".