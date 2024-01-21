دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأمن السعودي القبض على 10 مواطنين في حادثين منفصلين، لدعوتهم إلى تجمعات في 3 مقاهي في منطقة الرياض، مما نتج عنه إثارة لنعرات قبلية بين عدد من الأشخاص.

وقال الأمن العام السعودي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، في وقت متأخر مساء السبت، إن "إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض قبضت على 6 أشخاص لدعوتهم إلى تجمع في مقهيين نتج عنه إثارة نعرات قبلية".

وأوضح الأمن العام السعودي أن "إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض قبضت على 6 مواطنين لتوثيقهم ونشرهم محتويات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن الدعوة للتجمع في مقهيين ما نتج عنه إثارة لنعرات قبلية بين عدد من الأشخاص، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى الجهة المختصة".

كما قال الأمن العام السعودي في منشور آخر عبر منصة "إكس"، إن "شرطة منطقة الرياض قبضت على 4 مواطنين لتوثيقهم ونشرهم محتويات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن الدعوة للتجمع في مقهى ما نتج عنه إثارة لنعرات قبلية بين عدد من الأشخاص، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى الجهة المختصة".

ونشر الأمن العام السعودي مقطعي فيديو للحادثين وصورا للأشخاص المعتقلين وأرفقها بالمنشورين على منصة "إكس".