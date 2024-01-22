عودة شبكة الاتصالات للعمل في غزة بعد أطول فترة انقطاع منذ بداية الصراع

(CNN) – تمت استعادة شبكة الاتصالات وعادت للعمل في جميع أنحاء غزة، بعد أطول انقطاع شبه كامل منذ بداية الصراع.

وقال رئيس شركة الاتصالات الفلسطينية Ooredoo، فارس سامر، لـCNN، الاثنين: "لقد عادت الشبكة إلى جنوب ووسط غزة وتعمل في الشمال، وهذا يشمل الاتصالات الهاتفية المحمولة والإنترنت. بالتيل أعادت تصليح الألياف، السبت".

وأضاف سامر أنه في جنوب ووسط غزة، يتم تشغيل خط الألياف تحت الأرض الذي يربط أبراج الإنترنت والهاتف الخلوي في غزة بإسرائيل والضفة الغربية من قبل مزود الاتصالات الرئيسي في القطاع، شركة بالتيل.

وكان الانقطاع الأخير، الذي استمر لأكثر من أسبوع، هو التاسع من نوعه منذ بدء حرب إسرائيل ضد حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد هجمات الحركة على إسرائيل، وفقا لموقع مراقبة الإنترنت Netblocks.