(CNN) – أعلن الجيش الإيراني اعتقال جندي منتسب له بعد أن قتل 5 من زملائه عبر إطلاق النار عليهم ولاذ بالفرار الأحد، حسبما نقلت وكالة أنباء "فارس"، شبه الرسمية الإيرانية عن قائد مقر المنطقة الجنوبية الشرقية في الجيش الإيراني.

وقال العميد غلام عليان الإثنين، إنه تم اعتقال الجندي المذكور في محيط مدينة زرند، جنوب شرق إيران، ويجري التحقيق معه لمعرفة دوافع إطلاق النار على زملائه وسيتم نشر النتائج لاحقا.

وفتح الجندي النار على زملائه الخمسة في وحدة دعم لوجستي للجيش الإيراني في كرمان، جنوب شرقي البلاد، وحدث ذلك الأحد في تمام الساعة 16:35 بالتوقيت المحلي، وفقا للقائد العسكري الإيراني.

وتابع غلام قائلا إن الجندي كان يقوم بحراسة موقع عسكري ودخل على صالة استراحة الجنود وأطلق النار عليهم بدوافع مجهولة.