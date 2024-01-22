دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الداخلية الكويتية، الاثنين، إنها فتحت تحقيقا عاجلا بشأن مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مشاجرة في مطار الكويت الدولي، وسط تفاعل من نشطاء على تحرك الوزارة.

وأوضحت إدارة العلاقات والإعلام الأمني بالداخلية الكويتية في منشور عبر حساب الوزارة الرسمي، على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "بشأن ما تم تداوله عبر مقطع فيديو على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، ويتضمن مشاجرة في مطار الكويت الدولي وظهور أحد منتسبي وزارة الداخلية، توضح الإدارة أنه تم فتح تحقيق عاجل في الواقعة".

وأضاف المنشور أنه يتم "اتخاذ كافة العقوبات الانضباطية والإجراءات اللازمة".

وتداول مستخدمون ومواقع إخبارية مقطع فيديو يظهر المشاجرة بين عدد من الأشخاص داخل مطار الكويت الدولي.

وأثار منشور الوزارة على منصة "إكس"، تفاعلا بين مستخدمين، وكتب أحدهم: "شكرا للواء النشط توحيد الكندري والإعلام الأمني المتابع دوما على التوضيح والشفافية، شكرا لكم".

وقال مستخدم ثان عبر المنصة ذاتها: "شكرا لك من الأعماق سعادة اللواء توحيد الكندري وجهودك مذكورة مشكورة ومتابعتك محل إعجاب وتقدير الجميع".

وكتب مستخدم آخر: "قواكم الله...تطبيق القانون وزيادة التوعية مهمه جدا".