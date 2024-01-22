دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – التقى سفير إيران لدى السعودية، علي رضا عنايتي، بنظيره الباكستاني، أحمد فاروق، الأحد، في الرياض، وذلك بعد أيام قليلة على تبادل القصف بين البلدين الجارين.

وأشارت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) إلى أن عنايتي التقى فاروق في مقر سفارة طهران في الرياض.

وقدم عنايتي هدية للسفير الباكستاني في السعودية مكتوب عليها: "لا إله إلا الله... محمد رسول الله"، وفقا لـ"إرنا".

وشنت كل من باكستان وإيران ضربات على أراضي كل منهما في تصعيد غير مسبوق للأعمال العدائية بين الجارتين، في وقت تصاعدت فيه التوترات بشكل حاد في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.