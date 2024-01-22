دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية القطرية، ضبط سائق مركبة قادها بتهور ورعونة، مما تسبب في حادث مروري مع مركبة أخرى وهرب من موقع الحادث، مؤكدة إحالته إلى الجهات العدلية المختصة، وصدور حكم قضائي بمصادرة المركبة عما نُسب إليه من اتهام.

وقالت وزارة الداخلية القطرية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، في وقت متأخر مساء الأحد: "تمكنت الجهات المختصة من ضبط سائق مركبة إثر قيادته برعونة وتهور وتسببه في حادث مروري مع مركبة أخرى، وقيامه بالهروب من موقع الحادث".

وأضافت الوزارة في منشورها أنه "تمت إحالته للجهات العدلية المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، كما صدر ضده حكم قضائي بمصادرة المركبة عما نُسب إليه من اتهام".

ونشرت الوزارة مقطع فيديو للحادث أرفقته بمنشورها، وأوضحت فيه أن "قائد المركبة قام بالتحفيص والتلاعب مما تسبب في خطورة على الشارع العام".

وحذرت الوزارة في مقطع الفيديو من "أن قانون المرور يحظر قيادة مركبات برعونة، والتسبب في حادث أو الهروب أو محاولة الهروب من موقع الحادث، وفي حال ارتكاب أي من تلك الأفعال، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف ريال قطري (حوالي 2746 دولارا)، ولا تزيد عن 50 ألف ريال (13733 دولارا)، أو إحدى هاتين العقوبتين".

وقال منشور الداخلية القطرية: "وتؤكد وزارة الداخلية أنها ستتخذ كافة الإجراءات بحق المخالفين للقوانين والأنظمة المعمول بها، حفاظا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة في البلاد".