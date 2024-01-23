نشر الثلاثاء ، 23 يناير / كانون الثاني 2024

(CNN) -- قُتل 21 جنديًا إسرائيليًا في القتال في جنوب غزة، الاثنين، في أكبر خسارة في الأرواح للقوات الإسرائيلية منذ أعلنت إسرائيل الحرب في القطاع بعد هجوم 7 أكتوبر.

وفي بيان تلفزيوني، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أن مبنيين انهارا على الجنود خلال عملية.

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن جميع عائلات الجنود أُخطرت بالأمر رغم أن 10 جنود فقط حتى الآن تم الإعلان عن أسمائهم.

وهذه هي أسماء الجنود:

الرقيب أول (احتياط) متان كزار 32 عاما من حيفا مقاتل في اللواء 6261 الفرقة 261

الرقيب أول (احتياط) هدار كابلوك، 23 عاماً، من مافو بيتار

الرقيب سيرغي غوتنماخر، 37 عامًا، من رمات غان.

الرقيب أول (احتياط) يهودا سالازار، 25 عاما، من كريات أربع

الرقيب أول (احتياط) الكانا يوفال لوباس، 26 عامًا، من ألون شفوت.

الرقيب أول يوآف ليفي، 29 عاماً، من يهود-مونوسون

الرقيب أول (احتياط) إيولاس بيرغر، 22 عاماً، من القدس

الرقيب أول (احتياط) سيدريك غرين، 23 عاما، من تل أبيب.

الرقيب أول (احتياط) إلياس رافائيل موشيوف، 33 عامًا، من برديس حنا،

الرقيب أول (احتياط) باتاك حاييم بن صالح، 33 عاما، من ريشون لتسيون