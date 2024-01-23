مصر.. تسجيل هزة أرضية جنوب الأقصر بقوة 4.4 درجة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، الثلاثاء، تسجيل زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، في الأقصر جنوب البلاد، دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وقال المعهد في بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد، الثلاثاء، الموافق 23/01/2024، هزة أرضية على بعد 46 كيلومترا جنوب شرق الأقصر".

وأضاف المعهد أن بيانات الهزة الأرضية كانت كالتالي: "تاريخ الحدوث يوم 23/01/2024 بالتوقيت المحلي، الساعة 01:18:42 مساء".

وقال المعهد إن "قوة الهزة بلغت 4.4 درجة على مقياس ريختر، وإن الهزة وقت بين خط العرض 25.41 شمالا، وخط الطول 32.97 شرقا، وعلى عمق 9.78 كيلومتر".

وأكد المعهد في بيانه أنه "قد ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة، وعدم وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات".