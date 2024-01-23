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"ستروني بهذه السترة للمرة الأخيرة".. معتز عزايزة يوجه رسالة وداع

الشرق الأوسط
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"ستروني بهذه السترة للمرة الأخيرة".. معتز عزايزة يوجه رسالة وداع
Credit: moataz azaizaLinstagram

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الصحفي الفلسطيني، معتز عزايزة، أنه قرر الإخلاء والرحيل عن قطاع غزة بعد 107 أيام، غطى فيها أحداث الصراع والحملة العسكرية الإسرائيلية في القطاع. 

وقال عزايزة في مقطع فيديو عبر صفحته على إنستغرام: "إذن، هذه كلمتي الشهيرة التي لطالما رددتها على مدار الـ107 أيام، هذه المرة الأخيرة التي ستروني فيها أرتدي هذه السترة الثقيلة وكريهة الرائحة". 

وأردف الصحفي الفلسطيني قائلا: "لأنني قررت الإخلاء اليوم... أنا آسف... لكن إن شاء الله سأتمكن قريبا من العودة لأساعد في بناء غزة مجددا". 

وودع عزايزة زملاءه الذين كانوا يعملون معه طيلة أيام الصراع قبل أن يغادر القطاع. 

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