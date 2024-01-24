دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الإعلامي المصري الحاصل على الجنسية السعودي، عمرو أديب، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تدوينة رد فيها على من ينتقد حصوله على الجنسية السعودية.

جاء ذلك في تدوينة لعمرو أديب على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) قال فيها: "تاني حتقولولي سعودي ايوه سعودي وافتخر.. هو انا اخدت الجنسية الإسرائيلية انا واخد جنسيه بلد الحرمين جنسيه الدولة اللي محتضنه ملايين المصريين جنسيه الحكم اللي ما اتخلى عن مصر او اي بلد عربي.."

وتابع قائلا: "وبعدين الجنسية مالها ومال الحق مالها ومال الوفاء مالها ومال التقدم والرقي.. سعودي مصري عربي مسلم وافتخر وكفأيه تضييع وقت في امور احنا في غنى عنها.. عالمنا العربي محتاجنا واوطانا كمان محتاجانا".

وكان عمرو أديب قد أعلن حصوله على الجنسية السعودية إلى جانب جنسيته المصرية، في نوقمبر/ تشرين الثاني الماضي، موجها شكره للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وقال في برنامج "الحكاية" الذي يقدمه على قناة "MBC مصر": "مؤخرا ومنذ فترة تم منحي الجنسية السعودية... الآن أنا مواطن عندي جنسية مصرية وسعودية.. أود أن أتقدم بالشكر لجلالة الملك سلمان خادم الحرمين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان على هذا التكريم وهذا التشريف".