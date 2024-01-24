دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— دخل رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس على خط الجدل الواسع الذي أثاره تداول فيديو لحادث سقوط شاحنة من على جسر في منطقة المريوطية في مصر واصفا الحادثة بأنها "مرآة للفشل والاهمال الذي نعيش فيه" على حد تعبيره.

جاء ذلك في تدوينة لساويرس على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) قال فيها: "حادثة المريوطية مرأة للفشل و الاهمال و التسيب الذى نعيش فيه… السيارة النقل بالمقطورة ممنوعة اساسا من التواجد في مكان الحادثةً الشنيعة… الله يرحم الضحايا".

ونقلت بوابة الأهرام المصرية أن "غرفة عمليات النجدة بالجيزة تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلى الطريق الدائري، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل مقطورة محملة بمواد بناء اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف السيارة والاصطدام بـ8 سيارات أخرى خلال سيرهم".

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحظة وقوع الحادث واللحظات الأولى بعتد سقوط سيارات من على الجسر الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.