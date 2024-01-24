"بصمات إيران في كل مكان".. ما الذي نعرفه عن هجوم قاعدة عين الأسد الجوية في العراق؟

(CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) أن الجيش الأمريكي شن غارات جوية، الثلاثاء، على ثلاث منشآت تستخدمها كتائب حزب الله المدعومة من إيران وجماعات أخرى مرتبطة بطهران في العراق.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في بيان، إن الضربات تأتي في "رد مباشر على سلسلة من الهجمات المتصاعدة ضد أفراد الولايات المتحدة وقوات التحالف في العراق وسوريا" من قبل المليشيات المدعومة من إيران.

وتأتي الضربات بعد أيام فقط من إصابة أفراد أمريكيين في قاعدة عين الأسد الجوية في العراق في هجوم صاروخي باليستي على القاعدة. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنه بينما اعترضت الدفاعات الجوية للقاعدة معظم الصواريخ والقذائف، إلا أن بعض القذائف أصابت الهدف.

تعد الضربات الأمريكية التي وقعت الثلاثاء، هي الأولى في العراق منذ بداية الشهر، عندما استهدفت الولايات المتحدة عضوًا في مجموعة إيرانية تعمل في البلاد، وقال مسؤول أمريكي إن "يداه ملطختان بالدماء الأمريكية". كما تأتي بعد ضربات متعددة ضد الحوثيين في اليمن على مدار الأيام الماضية، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى كبح جماح الأعمال العدائية للجماعات المدعومة من إيران في الشرق الأوسط وسط تصاعد التوترات في المنطقة.

تم استهداف القوات الأمريكية في العراق وسوريا 151 مرة على الأقل منذ بدء الهجمات في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقًا لمسؤول أمريكي – بعد 10 أيام من هجوم حماس على إسرائيل في اليوم السابع من الشهر نفسه.