في ذكرى "ُثورة يناير".. البرادعي: "تكالبت عليها" قوى الظلم والقمع

(CNN) – علّق نائب الرئيس المصري السابق، محمد البرادعي، على ذكرى "ثورة يناير" واصفا إياها بـ"الثورة النقية السلمية" وأشار إلى أن قوى الظلم والقمع "تكالبت عليها"، على حد تعبيره، وذلك في ذكرى الثورة التي شهدتها مصر عام 2011.

وكتب البرادعي عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "ثورة نقية سلمية شارك فيها الشعب بكل طوائفه ،شبابا وكهولا، نساء ورجالا من اجل مستقبل أفضل يضمن لهم ولمن يخلفهم الحق فى الحياة الحرة الكريمة بعد ان انسدت في وجوههم كل اساليب التغيير الأخرى".

وأضاف نائب الرئيس المصري السابق قائلا عن "ثورة يناير": "ثورة تكالبت عليها قوى القمع والظلم والظلام وانشقت صفوفها بحسن نية وبسوء نية... ثورة لم تتمكن من تحقيق اهدافها وان كانت اهدافها مازالت في قلب كل من شارك فيها وتعلم منها"، حسب تعبيره.

وتابع البرادعي قائلا: "نتذكر وندعو بالرحمة والمغفرة لكل من استشهد فيها"، وأضاف: "قلوبنا مع كل من دفع فيها ثمنا باهظا ظلما... ونستشرف ذكراها بكل فخر واعتزاز وامل".

وختم نائب الرئيس المصري السابق قائلا: "عاشت ثورة يناير، ثورة الحق والحرية والكرامة والعدالة".

ويُصادف الخميس ذكرى مرور 13 عاما على قيام "ثورة 25 يناير" التي أطاحت بنظام الرئيس المصري الراحل، محمد حسني مبارك.