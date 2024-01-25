شرطة دبي تضبط "مطلوبا دوليا" في عملية ضمت 15 جهاز أمن وتكشف التفاصيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت شرطة دبي ضبط "مطلوب دولي" متورط في جرائم احتيال تجاوزت قيمتها 40 مليون يورو، في عملية أمنية موسعة شاركت بها 15 دولة، وفقا لبيان صدر عن المكتب الإعلامي لشرطة الخميس.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن شرطة دبي تمكنت من "كتابة الفصل الأخير في العملية المشتركة التي حملت عنوان "بِت ستوب" (Pit Stop) بنجاحها في ضبط الشخص المطلوب وهو يحمل جنسية دولة أوروبية، بعد وصوله إلى مطار دبي قادماً من إحدى دول شرق آسيا بغرض الزيارة".

وأشارت شرطة دبي إلى أن "الشخص الذي تم توقيفه ينتمي إلى تنظيم إجرامي تخصّص في الاحتيال الضريبي من خلال تأسيس شركات توزعت مقارها في عدة دول في أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية، إلا أن نشاطها الرئيسي تركّز في إحدى دول أوروبا الغربية، إذ يعتمد هذا التنظيم على الاحتيال عبر منصات التجارة الالكترونية، بتقديم إقرارات وهمية للضريبة المضافة للمبيعات والتي تجاوزت قيمتها 40 مليون يورو".

وأشاد القائد العام لشرطة دبي، عبدالله خليفة المري بـ"مستوى الأداء الرفيع الذي تتمتع به فرق العمل في مختلف منافذ دبي، وما تثمر عنه جاهزيتهم العالية في ضبط العناصر الإجرامية المطلوبة دولياً"، وأكد "حرص القيادة العامة لشرطة دبي على الاضطلاع بدورها كاملاً بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في مختلف أنحاء العالم، من أجل التصدي للجريمة المنظمة والعابرة للحدود وبكافة أشكالها"، وفقا للبيان.

وأكد المري أن "شرطة دبي لا تدخر جهداً في مد جسور التواصل مع كافة الأجهزة الأمنية في جميع الدول الشقيقة والصديقة من أجل بناء منظومة أمنية عالمية قوية، تقوم على أساس صلب من تبادل الخبرات والتجارب الأمنية الناجحة، كذلك ضمان التدفق المستمر للمعلومات بما يسمح لتعزيز كفاءة مختلف عناصر تلك المنظومة وقدرتها على القيام بواجبها على الوجه الأمثل في الحد من الجريمة المنظّمة وصولاً للقضاء عليها".

وأوضح المكتب الإعلامي أن الشخص المذكور كان مطلبوا لجهاز "الإنتربول" الدولي.