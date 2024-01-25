دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة الخارجية العراقية التوصل لاتفاق مع أمريكا على ضرورة تقييم اللجنة العسكرية العُليا تهديد تنظيم "داعش" وخريطه وتحديد المتطلبات الظرفية والعملياتية لمواجهته وتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية في سبيل وضع جدول زمني لمباشرة الخفض التدريجي لوجود مستشاري التحالف ضد داعش في الأراضي العراقية.

وجاء في بيان الخارجية العراقية: "إيفاء بالتزاماتها الوطنية وتماشيا مع تنامي قدرة القوات العراقية وكفاءتها، تعلن الحكومة العراقية بالاتفاق مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية عن نجاح جولات التفاوض المستمرة بين الجانبين التي بدأت منذ آب 2023 وانتهائها إلى ضرورة إطلاق اللجنة العسكرية العليا (HMC) على مستوى مجاميع العمل لتقييم تهديد داعش وخطره، والمتطلبات الظرفية والعملياتية وتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية، وذلك لصياغة جدول زمني محدد وواضح يحدد مدة وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق ومباشرة الخفض التدريجي المدروس لمستشاريه على الأرض العراقية وإنهاء المهمة العسكرية للتحالف ضد داعش".

وتابعت الوزارة في بيانها: "الاتفاق يتضمن الانتقال إلى علاقات ثنائية شاملة مع دول التحالف سياسية واقتصادية وثقافية وأمنية وعسكرية تتسق مع رؤية الحكومة العراقية ونخص بالذكر اتفاقية الإطار الإستراتيجي التي تنظم العلاقات الشاملة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية وتعكس الرغبة المشتركة في التعاون بين الجانبين بما يحقق مصالح البلدين ويسهم بتعزيز دور العراق الإقليمي والدولي بما يليق بمكانته التاريخية وبناء أفضل العلاقات مع المجتمع الدولي خدمة لمصالح الشعب العراقي وتطلعاته".

وأكدت بغداد أن، الجانبين أعربا عن "دعم أعمال اللجنة وتسهيل مهامها والامتناع عن كل ما يعرقل أو يؤخر عملها فإن الحفاظ على مسار أعمال اللجنة ونجاحها في تحقيق مهمتها يعد مصلحة وطنية إضافة إلى أنه يسهم في الحفاظ على استقرار العراق والمنطقة".

وأكدت الخارجية على أن "الحكومة دعت إلى عدم توقف أو تعثر أو انقطاع أعمال هذه اللجنة، والعمل على تجنب العبث باستقرار العراق لتحقيق أهداف خاصة".

وجدد العراق التزامه بسلامة "مستشاري التحالف الدولي في أثناء مدة التفاوض في كل أرجاء البلاد، والحفاظ على الاستقرار ومنع التصعيد، كما تؤكد الحكومة ترحيبها بهذا الاتفاق وتعده جزءا من وفائها بتأدية البرنامج الحكومي والتعهدات التي التزمت بها أمام الشعب"، وفقا للبيان.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بيان الخميس إن الولايات المتحدة والعراق ستبدآن مناقشات "في الأيام المقبلة" حول تطور التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمكافحة داعش في البلاد.