(CNN) -- قُتل ما لا يقل عن 20 شخصًا وأصيب ما يصل إلى 150 آخرون - العشرات منهم في حالة حرجة – عندما أصابت ضربة عسكرية إسرائيلية "الاف الافواه الجائعة التي كانت تنتظر المساعدات الانسانية عند دوار الكويت"، حسبما قالت وزارة الصحة في غزة والتي تديرها "حماس".

وقال صحفيون في مكان الحادث إن الناس كانوا ينتظرون المساعدات القادمة من الجنوب على طول طريق صلاح الدين، وتتحدث التقارير المحلية عن إصابات متعددة نتيجة للقصف وإطلاق الرصاص.

وأكد المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، أن عدد القتلى “من المرجح أن يرتفع نتيجة وصول عشرات الإصابات الخطيرة إلى مجمع الشفاء الطبي الذي يفتقر إلى الإمكانات الطبية”.

وقال الصحفيون إن العديد من الضحايا نقلوا إلى مستشفيي الشفاء والأهلي.

وطلبت CNN من الجيش الإسرائيلي التعليق على حدوث أي عمليات عسكرية في محيط دوار الكويت.

وأظهر مقطع فيديو من نفس الموقع، الأربعاء، مئات الأشخاص يركضون في حالة من الذعر، وبعضهم يحمل صناديق المساعدات، بينما تردد دوي إطلاق النار في الخلفية.