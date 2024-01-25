((CNN -- أخبرت وزارة الخارجية الأمريكية شبكة CNN أنه ليس لديها تعليق على التصريحات المسربة المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي وصف فيها قطر بأنها "تُمثل إشكالية"، لكن واشنطن أشادت بدور الدولة الخليجية في التوسط في الحرب في غزة.

وقال نائب المتحدث الرئيسي فيدانت باتيل لـCNN، الخميس: "ما يمكنني قوله بشكل عام هو إن قطر شريك كبير وشامل فيما يتعلق بعملنا المستمر في المنطقة. لقد لعبوا دورًا لا يمكن الاستغناء عنه في الجهود المستمرة لإطلاق سراح الرهائن، كما يواصلون لعب دور حاسم في العمل المستمر لضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وعند سؤاله عما إذا كانت التصريحات المنسوبة لنتنياهو قد تكشف المزيد من التفاصيل حول اتفاقيات مستقبلية بشأن إطلاق سراح الرهائن والسماح بمزيد من المساعدات بالدخول إلى غزة، قال باتيل إنه يأمل بألا يحدث ذلك.

وأردف المسؤول الأمريكي: "أملنا هو أن يستمر هذا العمل المهم... لم نتراجع عن كلماتنا حول مدى أهمية إطلاق سراح كل رهينة، وكل أمريكي مجهول المصير أو محتجز كرهينة من قبل حماس. وهذا شيء سنواصل العمل عليه بالتنسيق الوثيق مع شركائنا في قطر بالطبع".

ويعتقد أن ما لا يقل عن ستة إسرائيليين أمريكيين مزدوجي الجنسية ما زالوا من بين الرهائن الأحياء.